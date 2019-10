'Extra tarieven lossen probleem VS - EU zo op'

woensdag 16 oktober 2019 , 20:04

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het invoeren van extra heffingen zou in één klap handelsproblemen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie oplossen, maar een dergelijke maatregel zou op dit moment te hard zijn. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het bezoek van zijn Italiaanse collega Sergio Mattarella aan het Witte Huis.

Volgens Trump staan de VS op dit moment niet klaar om nog meer heffingen in te voeren. Eerder deze maand kregen de VS nog groen licht om tarieven op goederen van de Europese Unie te heffen in een geschil over Europese luchtvaartsubsidies. De Amerikanen mogen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 7,5 miljard euro aan EU-producten een heffing opleggen. Onder meer vliegtuigen, kaas, wijn en whiskey worden extra belast.

Trump verwelkomde de steun van Italië voor een wederzijds en volledig handelsakkoord met de EU, dat volgens de Amerikaan zou zorgen voor een gelijk speelveld voor Amerikaanse werknemers. Dat is er volgens Trump al vele jaren niet geweest.

Terug naar boven