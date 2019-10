Britse regering wil zaterdag zitting Lagerhuis

woensdag 16 oktober 2019 , 19:40

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft gevraagd om een speciale zitting van het Lagerhuis op zaterdag aanstaande van 10.30 tot 15.00 uur (onze tijd). De leden van het Huis moeten volgens Britse media donderdag stemmen over dit verzoek. Het feit dat de regering van premier Johnson een zitting op zaterdag nodig acht, wijst op optimisme over een akkoord met de EU over de brexit. Het akkoord zou op de Europese top van donderdag en vrijdag moeten worden gepresenteerd met een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor de kwestie Noord-Ierland.

Als er een brexitdeal is, die donderdag en vrijdag door de EU-top wordt geloodst, kan het Lagerhuis er zaterdag over stemmen. De laatste keer dat het Lagerhuis op een zaterdag bijeenkwam was tijdens de oorlog in 1982 over de Falklandeilanden. Argentinië was de eilanden binnengevallen om de oude claim op de eilanden kracht bij te zetten.

Het Europese Parlement, dat ook zou moeten instemmen, komt volgens de agenda 21 tot 24 oktober bijeen. Premier Johnson wil dat zijn land hoe dan ook over vijftien dagen, na bijna 47 jaar lidmaatschap, uit de EU stapt.

