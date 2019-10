Macron verwacht snelle brexitdeal

woensdag 16 oktober 2019 , 19:38

BREXIT

TOULOUSE (ANP/DPA/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat een brexitdeal nog een kwestie van uren is. Volgens hem wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst over het vertrek uit de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk. Macron zei dat woensdag tijdens een persconferentie in Toulouse na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Merkel was iets voorzichtiger. "Het nieuws uit Brussel kan erger zijn," voegde kanselier Angela Merkel toe.

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben woensdag geprobeerd de laatste hindernissen weg te nemen zodat een brexitdeal kan worden gesloten. Het doel is een verdrag op te stellen dat de EU-top in Brussel deze donderdag of vrijdag kan goedkeuren. De onderhandelingen werden echter gedurende de dag onderbroken.

