Tusk: basisdeal brexit is klaar

woensdag 16 oktober 2019 , 16:57

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL/WARSCHAU (ANP) - De basis voor een nieuwe brexitdeal ligt klaar. "In theorie moet het voor de EU mogelijk zijn deze overeenkomst donderdag te accepteren", heeft EU-president Donald Tusk tegen de Poolse televisie gezegd. Donderdag komen de EU-leiders voor een top bijeen.

Het moet volgens Tusk mogelijk zijn woensdag aan het einde van de avond te weten wanneer de Britten de EU verlaten met afspraken over de scheiding. In Brussel wordt koortsachtig onderhandeld over een principeovereenkomst. Een briefing over de stand van zaken die EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier om 14.00 uur aan de EU-ambassadeurs zou geven, is inmiddels al twee keer verschoven, tot nu 19.00 uur. Het is onduidelijk of dat een goed of een slecht teken is.

