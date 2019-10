IMF waarschuwt voor schok door no-deal brexit

woensdag 16 oktober 2019 , 14:30

WASHINGTON (ANP) - Een no-dealbrexit kan voor een flinke schok op de financiële markten zorgen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de wereldeconomie momenteel erg kwetsbaar. Daarom kan een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie economisch gezien veel problemen en onrust met zich meebrengen.

Die kwetsbaarheid komt mede door de aanhoudende stimulering door centrale banken, waardoor het voor mensen en bedrijven erg makkelijk is geworden leningen aan te gaan en zich in de schulden te steken. Beleggers werden daarnaast aangemoedigd om meer risico's te nemen in hun zoektocht naar rendement. Wat ook meespeelt is dat er tegenwoordig ook veel financiering plaatsvindt buiten de traditionele banken om.

Een en ander heeft er volgens het IMF toe geleid dat veel mensen en bedrijven flink in de problemen kunnen komen als de financiële omstandigheden opeens omslaan. Het fonds heeft specifiek gekeken naar de schuldenberg in acht grote landen, waaronder de Verenigde Staten en China. De schulden waaraan grote risico's kleven zouden in de duizenden miljarden dollars lopen.

Rond de brexit bestaat al heel lang veel onzekerheid. Toch is de situatie op de Britse financiële markten de laatste maanden nog tamelijk ordelijk, vindt het IMF. Daarin zou echter verandering kunnen komen naarmate de huidige brexitdeadline van 31 oktober dichterbij komt, staat in een nieuw rapport van het fonds over de financiële stabiliteit.

Naast de brexit spelen er ook nog andere spanningen en conflicten die een hap kunnen halen uit de economische groei, zoals het IMF die eerder deze week heeft voorspeld. Denk aan de mogelijkheid dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China verder escaleert. De organisatie uit Washington heeft daarnaast de indruk dat aandelen in de Verenigde Staten en Japan over de gehele linie overgewaardeerd worden.

