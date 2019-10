Europese Arbeidsautoriteit kan aan de slag

woensdag 16 oktober 2019 , 14:07

BRUSSEL (ANP) - De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) kan gaan controleren of lidstaten wel voldoende optreden tegen bedrijven die arbeidswetten overtreden en personeel uitbuiten. De autoriteit wordt woensdag officieel gelanceerd in Brussel op een top van EU-bestuurders en belangenorganisaties van werkgevers en werknemers.

Het agentschap in Bratislava moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties beter gaan samenwerken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat risicoanalyses maken, zorgen voor betere uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld zwartwerk en bemiddelen bij conflicten tussen landen. Het ELA-bestuur komt donderdag voor het eerst bijeen.

De bedoeling is dat er zo'n 140 mensen aan de slag gaan. Elk land stuurt ‘verbindingsofficieren’. Binnen vijf jaar moet de autoriteit op volle kracht draaien met een jaarlijks budget van 50 miljoen euro. Handhaving blijft een taak van de lidstaten.

De Europese vakbondskoepel ETUC heeft al een reeks uitbuitingszaken aangemeld die vragen om "dringend onderzoek" van de ELA. Het gaat om Oost-Europeanen die werken in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Er zou sprake zijn van onderbetaling van gedetacheerde werknemers, het inhouden van vakantie- en ziektegeld en bedrijven die geen sociale premies afdragen.

Voorstanders denken dat de ELA zal bijdragen aan een socialer Europa. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien er geen toegevoegde waarde in. Vakbond FNV sprak eerder van een "tandeloze tijger’’.

"De ELA is de hoeksteen van ons werk om de arbeidsregels van de EU eerlijk, effectief en handhaafbaar te maken", zei voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker voorafgaand aan de lancering. "Het zal een directe steun zijn voor de miljoenen Europeanen die in een andere lidstaat wonen of werken en voor de miljoenen bedrijven die grensoverschrijdend opereren in de EU."

