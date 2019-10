Johnson vraagt om uitstel bij geen deal

woensdag 16 oktober 2019 , 12:23

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson zal de EU in een brief om uitstel van de brexit vragen als er zaterdag geen overeenkomst is. Dat heeft de Britse minister voor brexitzaken Stephen Barclay gezegd. Het is volgens Britse media voor het eerst dat de Britse regering dat zegt.

Eerder waren er wel rechtbankstukken waar dit uit bleek. Die hoorden bij een zaak die in Schotland diende en waarin de vraag werd gesteld of Johnson kan worden gearresteerd als hij geen uitstel vraagt zoals staat in een wet die is aangenomen door het Britse parlement.

Barclay zei dat de Britse regering zich aan die wet zal houden. "Ik bevestig dat de regering zich zal houden aan wat het heeft uiteengezet", aldus de minister. Enkele weken geleden verklaarde Johnson "liever dood in de sloot" te liggen dan uitstel van de brexit te vragen. Johnson wil desnoods zonder deal op 31 oktober uit de EU stappen maar de wet houdt hem tegen.

