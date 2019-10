Meer migranten naar Europa in september

woensdag 16 oktober 2019 , 11:14

© Europese Unie, 2015

WARSCHAU (ANP) - Ruim 17.200 migranten kwamen in september illegaal de EU binnen, een stijging van 14 procent vergeleken met een maand eerder. Op de Griekse eilanden in de Egeïsche zee nam het aantal toe tot meer dan 11.500, meldt de Europese grens- en kustwacht Frontex.

In het westelijk deel van de Middellandse Zee bij Spanje was in september sprake van een stijging van 12 procent, tot 2400. Het ging vooral om Afrikanen. De aantallen dit jaar zijn echter maar de helft van die in 2018.

Op de route richting Italië ging het om 2280 migranten, 16 procent meer dan in augustus. In de eerste negen maanden werden daar 9700 mensen ontdekt, een ruime halvering vergeleken met een jaar eerder. Het betrof vooral Tunesiërs en Sudanezen.

Op de westelijke Balkan staken 450 mensen illegaal een grens over. Daar werden in het eerste driekwart van het jaar ruim 7300 migranten ontdekt, een stijging van 80 procent. Hier ging het voor meer dan de helft om Afghanen.

Ondanks een stijgende trend in de afgelopen maanden in de EU was het totale aantal ontdekte migranten in de eerste drie kwartalen met 88.200 een vijfde lager dan in dezelfde periode in 2018. Griekenland zag een stijging van 22 procent tot ruim 50.000.

Terug naar boven