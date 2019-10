Londen pessimistisch over brexitdeal

woensdag 16 oktober 2019 , 10:59

Bron: Wikimedia/Jon Curnow

LONDEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Britse regering is pessimistisch over de kans op een nieuwe brexitdeal. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau Bloomberg. De Noord-Ierse politieke bondgenoot van de regering van premier Boris Johnson, de unionistische DUP-partij, zou bezwaar hebben gemaakt tegen plannen die zijn opgesteld tijdens onderhandelingen in Brussel.

De DUP keerde zich eerder ook al tegen de brexitdeal van de toenmalige Britse premier Theresa May. Die is drie keer weggestemd door het Britse parlement. Haar opvolger Johnson wil nu een nieuwe deal sluiten. Ingewijden zeggen dat de Britten de afgelopen dagen forse concessies hebben gedaan.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn nog steeds gaande. De tijd dringt, want de brexit moet in principe plaatsvinden over vijftien dagen. Een eventueel principeakkoord zou op donderdag en vrijdag op een EU-top voorgelegd moeten worden aan de leiders van de EU-lidstaten. Als er dan nog geen akkoord ligt, wordt mogelijk ook na de top verder onderhandeld met de Britten.

Johnson moet ook rekening houden met een deadline die zijn eigen parlement hem heeft opgelegd. Als Britse parlementariërs komende zaterdag geen deal hebben goedgekeurd, moet hij de EU weer om uitstel van de brexit vragen. De premier heeft zelf steeds gezegd vast te willen houden aan huidige brexitdeadline en geen verlenging te willen.

Het grote struikelblok in de onderhandelingen is de status van de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Als Johnson met concessies komt die voor de EU acceptabel zijn, is het maar de vraag of voldoende politici in eigen land daar de handen voor op elkaar krijgen. De Conservatieve Partij van Johnson heeft daar geen parlementaire meerderheid.

Terug naar boven