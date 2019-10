Regering Italië eens over begroting

woensdag 16 oktober 2019 , 8:27

Bron: wikipedia/Petar Milošević

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse regering heeft woensdagochtend vroeg een conceptbegroting voor 2020 aangenomen. Die voorziet in belastingverlagingen voor middeninkomens en maatregelen tegen belastingontwijking, zeggen regeringsfunctionarissen. Het begrotingstekort zou uitkomen op 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

Het begrotingsplan is goedgekeurd op een kabinetsbijeenkomst. Het wordt nu naar de Europese Commissie in Brussel gestuurd. Later moet ook het Italiaanse parlement nog groen licht geven. Italië, de derde economie van de eurozone, kampt met een grote schuldenlast.

