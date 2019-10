Brussel neemt snel stappen tegen Broadcom

woensdag 16 oktober 2019 , 7:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie kondigt naar verwachting deze week nog stappen aan om marktverstorend gedrag van chipmaker Broadcom aan te pakken. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Het gaat om een tussentijdse maatregel om te zorgen dat Broadcom klanten niet meer verbiedt ook bij andere bedrijven chips te kopen. De Europese marktwaakhond vindt dergelijke bepalingen een misbruik van de dominante positie die Broadcom in bepaalde markten heeft. Brussel doet al langer onderzoek naar de Amerikaanse chipmaker.

Het is zeldzaam dat de Europese marktwaakhond een tussentijdse maatregel oplegt. Als die overeind blijft bij het Europese Hof van Justitie, zou de Europese Commissie dat middel vaker in kunnen zetten. Met name voor techbedrijven zien kenners dat als een mogelijkheid. De commissie kreeg in het verleden de kritiek dat zij bedrijven als Google en Facebook te lang hun gang liet gaan.

Terug naar boven