Rutte over brexit: 'het ziet er wat beter uit'

dinsdag 15 oktober 2019 , 21:49

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit gaan redelijk goed, aldus premier Rutte. "Het ziet er in elk geval niet slecht uit", zei hij in een debat over de komende top van staats- en regeringsleiders van de EU.

Vorige week zag het er nog slecht uit. Maar na het overleg tussen de Ierse en de Britse premier is het uitzicht positiever. "Het ziet er wat beter uit." Er wordt nu gekeken naar nieuwe voorstellen die "veel uitwerking" vergen. "Nu is er beweging", zei de minister-president.

Volgens Rutte wil de Britse premier Boris Johnson er echt uitkomen. Het grote probleem is de toekomst van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Er mag geen harde grens meer komen. De Britse krant The Guardian meldde eerder op de dag dat Londen en Brussel het bijna eens zouden zijn over een regeling voor Noord-Ierland.

De Britse uittreding staat gepland voor 31 oktober. Mogelijk komt er voor die datum nog een extra EU-top, zei Rutte.

