Albanië en Noord-Macedonië blijven in wachtkamer

dinsdag 15 oktober 2019

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - Albanië en Noord-Macedonië krijgen nog geen toestemming om gesprekken over toetreding tot de EU te beginnen, melden diplomaten. Bij overleg van EU-ministers in Luxemburg hielden met name Frankrijk en Nederland opnieuw de poot stijf.

Volgens de meeste andere lidstaten is de tijd wel rijp. De twee Balkanlanden hebben volgens de Europese Commissie en EU-president Tusk alles gedaan wat van hen was verwacht. De regeringsleiders bespreken de kwestie later in de week op hun top, is de verwachting.

Frankrijk vindt dat de EU eerst het toetredingsproces moet hervormen, bevestigde de Franse bewindsvrouw Amélie de Montchalin. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren. Een voorstel om alleen Noord-Macedonië door te laten, stuit op verzet van meerdere landen.

"Albanië heeft ingrijpende maatregelen genomen, maar Nederland vindt dat die nog niet ver genoeg zijn om de onderhandelingen te starten", zei minister Stef Blok over onder meer corruptie- en misdaadbestrijding. Noord-Macedonië heeft "heel belangrijke stappen" gezet, maar Nederland wil nog wettelijke garanties over de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. "En dan kan wat ons betreft het onderhandelingstraject gestart worden", zei hij.

Vorig jaar weerstond Blok de druk om overstag te gaan ook al. "Landen moeten zich kwalificeren, dat betekent dat het huiswerk op orde moet zijn", zei hij in Luxemburg.

Het kan wel tien jaar of meer duren voordat toetredingsgesprekken tot EU-lidmaatschap leiden. De onderhandelingen met Servië en Montenegro verlopen al jaren moeizaam. Die met Turkije staan in de ijskast. Bosnië-Herzegovina en Kosovo blijven potentiële kandidaat-lidstaten.

