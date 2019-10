EU-onderhandelaar stelt deadline voor brexitdeal

dinsdag 15 oktober 2019 , 11:54

LUXEMBURG (ANP) - Er moet uiterlijk dinsdagavond of woensdagochtend een akkoord zijn over juridische teksten over de brexit, anders kan er later in de week op een EU-top in Brussel geen deal worden beklonken. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft dat dinsdag in Luxemburg tegen EU-ministers gezegd, melden diplomaten.

De meest recente Britse voorstellen zijn nog onvoldoende, aldus Barnier. Als er een akkoord moet komen, moeten de lidstaten en het Europees Parlement daar woensdag over worden ingelicht.

"De gesprekken zijn moeilijk, maar ik geloof dat een akkoord nog mogelijk is", twitterde Barnier nadat hij de ministers had bijgepraat. "We willen een overeenkomst die werkt voor iedereen: het hele Verenigd Koninkrijk en de hele EU."

De regeringsleiders komen donderdag en vrijdag bijeen. Mocht er geen akkoord komen dan zal Barnier mogelijk moeten aanbevelen dat de gesprekken met de Britten na de top verdergaan.

De brexit staat gepland voor 31 oktober.

