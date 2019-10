Barnier: brexitdeal deze week nog mogelijk

dinsdag 15 oktober 2019 , 8:56

LUXEMBURG (ANP) - Het is nog steeds mogelijk deze week een brexitdeal te sluiten, al wordt dat wel steeds lastiger. Dat zei EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier in Luxemburg. De Fransman stelde ook dat het "de hoogste tijd is om goede bedoelingen te vertalen naar een juridische tekst."

Barnier deed zijn uitspraken voordat hij EU-ministers ging bijpraten over de stand van zaken. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken beaamde dat een deal nog mogelijk is. "Het is moeilijk, de klok tikt door, maar het is niet onmogelijk." Volgens hem hebben de Britten concessies gedaan, maar nog onvoldoende.

Donderdag bespreken de regeringsleiders van de EU-landen over onder meer de brexit en dan zou er een akkoord moeten liggen. Mocht dat niet lukken, dan volgt mogelijk later deze maand een nieuwe top.

