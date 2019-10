Ierse minister: mogelijk nog geen brexitdeal op EU-top

dinsdag 15 oktober 2019 , 8:22

gewijzigd

Bron: European Commission

DUBLIN/LUXEMBURG (ANP) - Op de Europese top van donderdag en vrijdag ligt mogelijk nog geen brexitregeling voor discussie klaar. Dat heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney gezegd tegen Ierse media. De gesprekken over een deal zouden tot in de komende week kunnen duren, vreest Coveney.

Hij voegde er wel aan toe dat er aan beide zijden goede wil en wilskracht aanwezig is om een regeling te treffen. "Ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat we deze week een doorbraak bereiken of dat het zich tot in de volgende week voortsleept", aldus de bewindsman, die vindt dat "de onderhandelaars op een vertrouwelijke en intensieve manier moeten kunnen werken".

De Europese top moet donderdag en vrijdag vooral over de brexitdeal gaan. De EU heeft al afspraken over de brexit gemaakt met de voorganger van de Britse premier Johnson, Theresa May. Zij slaagde er echter ondanks herhaalde pogingen niet in die deal door het Lagerhuis te loodsen en trad af.

Het grootste probleem was en is de status van Noord-Ierland. Het eiland Ierland zal na de brexit voor een deel in de Europese Unie liggen en het Britse noorden zal geen lid meer zijn. Een echte grens tussen de twee delen van het eiland is politiek nauwelijks denkbaar en betekent ook economische rampspoed voor het eiland.

Johnson wil hoe dan ook 31 oktober uit de EU en zou op de valreep van de EU-top met een compromisvoorstel zijn gekomen.

