Johnson blijft ook als regeringsplan sneuvelt

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Johnson treedt volgens zijn woordvoerder niet af als komende week het Lagerhuis zijn regeringsplan wegstemt. De verklaring over de plannen van de regering-Johnson is maandag in het parlement voorgelezen door koningin Elizabeth II. De troonrede werd door de oppositie weggehoond, omdat de op 24 juli aangetreden Conservatieve regering van Johnson door de brexitperikelen geen meerderheid meer heeft en geen enkele stemming lijkt te kunnen winnen.

De vorstin herhaalde in de troonrede namens de regering dat het land 31 oktober uit de Europese Unie treedt. Daar wordt nog druk over onderhandeld. Misschien slaagt Johnson erin een compromis te sluiten over Ierland waar Brussel, Londen en Belfast mee kunnen leven. Het grote probleem is dat na de brexit het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) geen lid van de EU meer is en de rest van het eiland, de republiek Ierland, wel.

