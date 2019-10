Week van protest tegen Turkse inval Syrië

maandag 14 oktober 2019 , 18:24

SYRIË

ARNHEM (ANP) - Koerdische organisaties gaan deze week dagelijks in verschillende steden protesteren tegen de Turkse inval in Syrië. De aftrap was maandag aan het eind van de middag in Arnhem bij het concertgebouw Musis Sacrum. Hier hadden zich honderd mensen verzameld, zei een woordvoerster van de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (Demned).

De komende dagen wordt er behalve in Arnhem ook actie gevoerd in Den Haag en Rotterdam. Zaterdag is een grote landelijke demonstratie in Amsterdam.

Demned vraagt de Nederlandse regering in samenwerking met de Europese Unie economische sancties in te stellen tegen Turkije. Ook moet Nederland zich in EU-verband inzetten voor een no-flyzone in het Koerdische deel van Syrië, dat ook bekendstaat onder de naam Rojava.

Ook afgelopen weekend werd al gedemonstreerd in Den Haag.

Turkije begon vorige week een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien.

