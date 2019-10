PvdA keert zich tegen vrijhandelsverdrag CETA

maandag 14 oktober 2019 , 16:55

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De PvdA steunt het vrijhandelsverdrag dat de Europese Unie en Canada met elkaar zijn overeengekomen niet meer. Daarmee is er geen meerderheid in de Eerste Kamer voor het CETA-verdrag. Het parlement moet het verdrag, dat al deels in werking is getreden, nog ratificeren.

Volgens de sociaaldemocraten zal er opnieuw over het verdrag moeten worden onderhandeld. Een woordvoerder van de partij bevestigt berichtgeving hierover van EenVandaag.

"In de tekst die nu voorligt, is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld. Daarom zal de PvdA tegen het investeringsverdrag van CETA in deze vorm stemmen", aldus het Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul in een verklaring.

Het handelsverdrag trad in september 2017 voor een groot deel in werking. Door het verdrag worden vrijwel alle importheffingen afgeschaft.

Terug naar boven