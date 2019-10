Tweede Kamer ontevreden over stappen EU tegen Turkije

maandag 14 oktober 2019 , 15:35

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen vinden dat de EU-lidstaten niet ver genoeg gaan in het bestraffen van Turkije. De 28-EU landen kwamen maandag in Luxemburg overeen om voorlopig geen wapens meer te leveren aan Turkije die ingezet kunnen worden in Syrië. Ook veroordeelden ze de Turkse inval in het buurland.

Joël Voordewind van de ChristenUnie ziet "te weinig daadkracht", twitterde hij. "Dit gaat de Turkse opmars in Syrië niet stoppen, vrees ik. Harde sancties nodig en opschorting NAVO-lidmaatschap." Ook Sven Koopmans (VVD) vindt het "onvoldoende". De EU-landen hadden de toetredingssubsidies aan Turkije volgens hem moeten stopzetten.

D66'er Sjoerd Sjoerdsma noemt het "winst" dat de EU-landen tot een gemeenschappelijk standpunt konden komen. Daar zag het vooraf niet naar uit. Hij mist echter ook "echte sancties" tegen Turkije omdat deze aangekondigde stappen de Turkse regering niet zullen stoppen.

