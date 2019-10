Blok: Erdogan zal dit heel vervelend vinden

maandag 14 oktober 2019 , 15:09

LUXEMBURG (ANP) - De Turkse president Erdogan zal het "heel vervelend" vinden dat de 28 EU-landen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië veroordelen en hun wapenleveranties aan Ankara opschorten. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei dat nadat "de hele EU het standpunt heeft ingenomen dat Nederland vorige week al innam."

"Een enorme stap vooruit dat de hele EU dit vindt. De Europese Unie heeft nog nooit een NAVO-land veroordeeld. Een heel duidelijk signaal, ik ben blij dat het gelukt is", sprak Blok.

Vorige week steunden maar enkele landen het Nederlandse standpunt, aldus Blok, die er de afgelopen dagen veel tijd en energie in heeft gestoken. De "verschrikkelijke beelden" uit het conflictgebied hebben volgens hem "de laatste landen een zetje gegeven". Turkije is volgens hem "zeer gesteld op de relatie met deze landen". Het gaat volgens diplomaten onder meer om het Verenigd Koninkrijk.

De minister sluit verdere sancties nog steeds niets uit. Als optie noemde hij het niet langer uitbetalen van miljarden aan pre-toetredingssteun aan de kandidaat-EU-lidstaat. "Voor de toekomst moet dat openblijven als dat nodig is. Ik hoop het niet."

Nu komen troepen van het "verschrikkelijke bewind" van de Syrische president Assad ook weer het gebied in, vervolgde Blok. "Dat is voor de mensen daar absoluut geen verbetering. Die Turkse invasie leidt tot meer geweld en meer spanningen."

De EU-ministers spreken Turkije aan op het risico dat IS-strijders ontsnappen. "Dit blijft natuurlijk ook een enorm punt van aandacht. Maar we gaan geen IS-strijders ophalen uit dat gebied", herhaalde Blok. Over het dreigement van Erdogan om miljoenen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen als de EU niet inbindt zei hij: "We moeten niet zwichten voor chantage."

