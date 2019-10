Europa keurt Duitse noodlening Condor goed

maandag 14 oktober 2019 , 11:55

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een Duitse noodlening aan luchtvaartmaatschappij Condor goedgekeurd. Die valt niet onder de noemer verboden staatssteun. Volgens de marktwaakhond was de lening noodzakelijk om verstoringen voor reizigers te voorkomen en zorgde die niet voor te veel rimpelingen in de eenheidsmarkt.

Condor had de noodlening van 380 miljoen euro aangevraagd naar aanleiding van het omvallen van de Britse touroperator Thomas Cook. Dat bedrijf was de eigenaar van de chartermaatschappij.

Topman Ralf Teckentrup van Condor liet bij het verstrekken van het overbruggingskrediet al weten dat dat veel van de circa 5000 banen bij Condor zou kunnen redden. "We zijn een gezond bedrijf. Onze liquiditeit verdween in het verleden in de zakken van het moederbedrijf." Condor is nu op zoek naar een definitieve oplossing. Zo zou het bedrijf in gesprek zijn met mogelijke overnamekandidaten.

