Week van de waarheid voor brexitplan Johnson

LONDEN (ANP/RTR) - De tot nu toe turbulente regeerperiode van de Britse premier Boris Johnson gaat een cruciale week in. Tot en met komende zaterdag zijn er enkele sleutelmomenten die bepalen of een deal voor de geplande brexitdatum van 31 oktober gehaald wordt. In die tijd moet Johnson onder meer de Europese Unie en het Lagerhuis voor zich winnen.

Na een weekend vol overleg concludeerde EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier dat er nog veel werk te doen is. De gesprekken met de Britse onderhandelaars gaan de komende dagen verder en dinsdag brengt Barnier opnieuw verslag uit aan de EU-ministers van Europese Zaken.

Ondertussen komt maandag het Lagerhuis weer bijeen na een reces van een kleine week. Queen Elizabeth II spreekt het parlement toe en doet dan de plannen van de regering-Johnson uit de doeken.

Een jaarlijkse Frans-Duitse topontmoeting op woensdag zal vermoedelijk ook overschaduwd worden door de brexit. De twee invloedrijke Europese landen kunnen daar alvast een voorschot nemen op een Europese top van donderdag en vrijdag waar alle regeringsleiders bijeenkomen. Behalve de brexit staan daar ook zaken als de Europese begroting, de relatie met Turkije, de mogelijke toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de EU en een ambitieus klimaatbeleid op de agenda. Het Britse vertrek en de stand van de onderhandelingen over een mogelijke deal zullen echter vermoedelijk de hoofdmoot worden.

Dat alles leidt tot een uitzonderlijke zaterdagse zitting van het Lagerhuis, de eerste sinds 1982 toen Argentinië de Falkland-eilanden binnen was gevallen. Als er dan geen beslissing is gevallen, moet Johnson volgens een door het Lagerhuis aangenomen wet de EU om uitstel vragen tot eind januari. Gaat het parlement wel akkoord met een bereikte deal, dan zijn er nog een kleine twee weken om in hoog tempo allerlei andere benodigde wetten aan te nemen.

