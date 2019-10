EU verlengt sancties in Skripal-zaak

maandag 14 oktober 2019 , 9:45

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP) - De EU verlengt haar sancties met een jaar tegen vier Russen in de zaak-Skripal. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de aanval met zenuwgas op de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury in maart vorig jaar. Skripal en zijn dochter overleefden de moordaanslag.

Ook vijf Syriërs en de Syrische organisatie Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat betrokken zou zijn bij de ontwikkeling en productie van chemische wapens, blijven op de sanctielijst. De Syriërs hebben directe bemoeienis met de activiteiten van het SSRC. De Europese tegoeden van de negen personen en SSRC blijven bevroren. Er geldt ook een reisverbod naar de EU.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben hier maandag in Luxemburg mee ingestemd. De EU introduceerde vorig jaar oktober een sanctiesysteem om personen of organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van chemische wapens te straffen, ongeacht hun nationaliteit. Ook mensen of organisaties die hieraan financiële of andere steun verlenen kunnen worden aangepakt.

Terug naar boven