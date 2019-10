Conservatieve PiS wint Poolse verkiezingen

maandag 14 oktober 2019 , 15:08

WARSCHAU (ANP) - De conservatieve partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de Poolse parlementsverkiezingen gewonnen. De partij kreeg bijna 44 procent van de stemmen, zo bleek toen bijna alle stemmen geteld waren. Premier Mateusz Morawiecki noemde het de grootste verkiezingsoverwinning sinds de val van het communisme in 1990. Zijn partij won vier jaar geleden ook en regeert het land van circa 40 miljoen inwoners sindsdien.

De overwinning in de Poolse Tweede Kamer, de Sejm, betekent ook dat de verhouding tussen de regering in Warschau en Brussel stroef blijft. Klachten van de EU over hervormingen van de Poolse rechterlijke macht hebben tot rechtszaken bij het Europese hof en wrijvingen geleid. In Midden-Europa is mede hierdoor een afkeer ontstaan van de destijds verantwoordelijke EU-commissaris Frans Timmermans. De PiS vierde eerder dit jaar het feit dat niet hij, maar Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie werd. Premier Morawiecki wil minder invloed van de Europese Unie in zijn land, maar Polen zijn over het algemeen voorstanders van EU-lidmaatschap.

De grootste oppositiegroep is de Burgercoalitie, die ruim 27 procent van de stemmen heeft gekregen. Daarna volgt Links, een linkse alliantie met 12,5 procent. De samenwerking tussen de Poolse Boerenpartij en protestpartij Kukiz'15 was goed voor 8,6 procent van de stemmen en een coalitie van uiterst rechts kreeg 6,8 procent.

