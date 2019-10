'Partij Orbán verliest verkiezingen Boedapest'

zondag 13 oktober 2019 , 22:53

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De partij van premier Viktor Orbán, Fidesz, lijkt de burgemeestersverkiezingen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verliezen. Gergely Karácsony, de oppositiekandidaat, heeft nadat 74,4 procent van de stemmen is geteld 50,1 procent van de stemmen gekregen.

Karácsony, van de groene partij, nam het op tegen Istvan Tarlos, die meedeed namens Fidesz. Tarlos staat op 44,8 procent van de stemmen. Hij heeft Karácsony al gebeld om hem te feliciteren met de overwinning.

Oppositiepartijen staan in veel Hongaarse steden op winst in de lokale verkiezingen. Dit is het eerste politieke succes voor de oppositiepartijen sinds Orbán in 2010 voor de eerste keer werd verkozen tot premier.

