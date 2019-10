'PiS winnaar Poolse parlementsverkiezingen'

zondag 13 oktober 2019 , 21:16

WARSCHAU (ANP) - De PiS is de grote winnaar van de Poolse parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit de eerste exitpolls. De partij van premier Mateusz Morawiecki lijkt 43,6 procent van de stemmen te krijgen. Partijleider Jaroslaw Kaczynski heeft de overwinning opgeëist.

De grote vraag vooraf was niet of PiS de grootste partij zou worden, maar of de partij alleen zou kunnen gaan regeren. Uit de eerste exitpolls lijkt het erop dat dit lukt. De partij krijgt waarschijnlijk 239 zetels in het parlement dat 460 zetels telt. De oppositiepartij van EU-president Donald Tusk lijkt tweede te worden met 27,4 procent.

In Polen worden deze verkiezingen als de belangrijkste in de afgelopen jaren gezien. Morawiecki wil minder invloed van de Europese Unie in zijn land. Hij heeft de sociale uitkeringen flink verhoogd. De oppositie noemt dat verkiezingsfraude.

