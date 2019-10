Deel Europees Parlement wil stevige actie tegen Turkije

zondag 13 oktober 2019 , 18:03

BRUSSEL (ANP) - Een fors deel van het Europees Parlement wil dat de EU met een "krachtige en veelomvattende" reactie Turkije ertoe beweegt het geweld in Noord-Syrië te stoppen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zouden maandag bij hun overleg in Luxemburg een wapenembargo moeten overwegen. Ook zouden ze Ankara erop moeten wijzen dat persoonsgerichte sancties tegen mensenrechtenschenders en de verantwoordelijken voor de operatie mogelijk zijn.

Het parlement heeft hierover een brief gestuurd aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Die is in korte tijd ondertekend door meer dan 200 Europarlementariërs van alle politieke groepen, meldt initiatiefnemer Malik Azmani (VVD). "Een weergave van uitzonderlijk brede steun."

"De Turkse militaire operatie heeft nu al voor honderden slachtoffers en meer dan 130 duizend vluchtelingen gezorgd", aldus Azmani. "Het ontsnappen van duizenden IS-strijders is een groot veiligheidsrisico voor Europa. Er moet op Europees niveau een dialoog met de Turken worden gestart om te zorgen dat de bewaking van IS’ers in Koerdische kampen wordt gewaarborgd en dat de Turkse militaire operatie stopt." Azmani pleit ook voor bevriezing van bepaalde EU-gelden en stopzetting van de Europese wapenexport naar Turkije.

Terug naar boven