Britse premier wil maandag gesprek over brexitdeal

zondag 13 oktober 2019 , 2:27

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson wil maandag een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Jean-Claude Juncker in een poging hun steun te krijgen voor zijn brexitdeal. Dat schrijft The Sunday Times.

De premier biedt de drie Europese leiders de optie hem te helpen met een nieuwe deal of in te stemmen met een vriendelijke versie van een no-dealbrexit op 31 oktober, zo schrijft de krant op basis van een bron die bekend is met de gesprekken die zijn gevoerd.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour zegt tegen Sky News dat het onwaarschijnlijk is dat hij een nieuwe deal tussen Johnson en de EU zal steunen. Hij ziet met name beren op de weg als het gaat om het oplossen van de kwestie rond Ierland. Het eiland blijft straks voor een deel lid van de EU, terwijl het noorden er met de rest van het Verenigd Koninkrijk uitstapt. "Als de nieuwe deal een grens creëert door de Ierse Zee in plaats van op de Ierse grens zelf, dan voorzie ik problemen", aldus Corbyn.

Terug naar boven