Britse premier wil gesprek over brexitdeal

zondag 13 oktober 2019 , 2:27

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson wil maandag een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Jean-Claude Juncker in een poging hun steun te krijgen voor zijn brexitdeal. Dat schrijft The Sunday Times.

De premier biedt de drie Europese leiders de optie hem te helpen met een nieuwe deal of in te stemmen met een vriendelijke versie van een no-dealbrexit op 31 oktober, zo schrijft de krant op basis van een bron die bekend is met de gesprekken die zijn gevoerd.

