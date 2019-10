Gepakte man Glasgow niet gezochte moordenaar

zaterdag 12 oktober 2019 , 13:25

GLASGOW/PARIJS (ANP) - De man die vrijdag in het Schotse Glasgow werd gearresteerd op verdenking van moord op een gezin acht jaar geleden, blijkt niet de gezochte Fransman Xavier Dupont de Ligonnès te zijn. De Franse zender BFM TV meldt dat op basis van bronnen bij de Schotse politie. Een eerste DNA-onderzoek wijst uit dat het om iemand anders gaat.

Dupont de Ligonnès wordt ervan verdacht zijn vrouw en vier kinderen te hebben vermoord in april 2011 en is sindsdien spoorloos. Hij zou een valse identiteit hebben aangenomen en ook zijn uiterlijk hebben laten veranderen. Hij leek vrijdag in Schotland gepakt te zijn na een anonieme tip dat hij in het vliegtuig van Parijs naar Glasgow zat. De informatie kwam te laat om in Frankrijk nog in te grijpen, dus werd gewacht totdat het vliegtuig was geland.

Op 21 april 2011 werden de in stukken gehakte lichamen van de vrouw en vier kinderen van Dupont de Ligonnès gevonden in de tuin van het familiehuis in Nantes. Ook de twee honden van het gezin waren gedood en in de tuin begraven. Alleen het lichaam van Dupont de Ligonnès ontbrak. De Franse politie zoekt de man al 8,5 jaar en had ook Europol ingeschakeld.

