Aantal aanvragen bij loket NS om WOII op 4700

zaterdag 12 oktober 2019 , 8:30

UTRECHT (ANP) - Ruim 4700 slachtoffers en nabestaanden hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor een financiële vergoeding wegens de NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte de commissie die de aanvragen beoordeelt zaterdag bekend aan het ANP, ruim twee maanden nadat het loket werd geopend.

Ongeveer 500 aanvragen zijn van slachtoffers, ruim 3800 van kinderen van slachtoffers en circa 400 van weduwen, weduwnaars en erfgenamen. Ongeveer de helft van de aanvragen is afkomstig van mensen ouder dan 80 jaar. Ruim 3000 aanvragers wonen in Nederland en de overige aanvragen komen uit met name Israël, de Verenigde Staten en Europese landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse Spoorwegen vervoerden destijds in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar concentratiekampen in het buitenland. Ook waren er transporten naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met als eindbestemming concentratie- of vernietigingskampen. De NS bood in 2005 excuus aan voor de transporten, maar kende geen financiële genoegdoening toe.

Na veel gesprekken met nabestaanden, onder wie Holocaustoverlevende Salo Muller, besloot de NS in november vorig jaar over te gaan tot het uitkeren van vergoedingen. Over de beste manier om dit uit te voeren gaf de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS in juni van dit jaar advies aan de NS, die dat overnam. Sinds 5 augustus kan een aanvraag worden gedaan tot een jaar na dato.

"Uit deze aantallen leiden wij af dat mensen het loket goed weten te vinden", zegt commissiesecretaris Eva van Ingen over het tot nu toe aantal ingediende vergoedingsaanvragen. "Ondanks het grote aantal ontvangen aanvragen verwacht de commissie iedere compleet ingevulde aanvraag binnen de gestelde termijn van dertien weken te kunnen beoordelen."

De NS zei eerder dat er een bedrag van tientallen miljoenen euro's zal worden uitgekeerd, naar verwachting aan enkele duizenden aanvragers. Nog in leven zijnde slachtoffers krijgen elk 15.000 euro. Weduwen en weduwnaars krijgen 7500 euro en kinderen van slachtoffers 7500 of 5000 euro. De commissie, onder voorzitterschap van voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen, beoordeelt de aanvragen, die digitaal kunnen worden ingediend. Het aantal stijgt gestaag, in augustus waren het er nog ruim 1100.

De NS regelde in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter het vervoer van ongeveer 110.000 Joden, Roma en Sinti, waarmee geld werd verdiend.

