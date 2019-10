'Extra beveiliging voor Iraanse Nederlanders'

zaterdag 12 oktober 2019 , 7:00

DEN HAAG (ANP) - Een aantal Iraanse Nederlanders krijgt politiebeveiliging na bedreigingen. Dat meldt het radioprogramma Argos zaterdagmiddag. De afgelopen jaren zijn twee tegenstanders van het Iraanse regime in Nederland geliquideerd.

Het gaat om activisten van een Arabische minderheid die strijden voor een onafhankelijk Al-Ahwaz in Khuzestan in het zuidwesten van Iran. Voor zeker drie man zijn volgens het programma extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

In 2017 werd Ahmad Mola Nissi in Den Haag doodgeschoten. Hij zette zich ook in voor Al-Ahwaz. Twee jaar eerder kwam Ali Motamed in Almere om door een kogel in het hoofd. Hij heette in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi en richtte in 1981 met een bomaanslag in Teheran een bloedbad aan.

Vorig jaar juni zette Nederland twee Iraanse diplomaten uit. Dat gebeurde op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD die "sterke aanwijzingen" heeft dat Iran de hand heeft gehad in beide liquidaties. De EU kondigde begin dit jaar sancties af tegen Iran wegens (poging tot) liquidatie van tegenstanders in Europa.

Argos meldt dat een presentator van de in de regio Den Haag gevestigde Alahwaz TV een noodknop heeft waarmee hij in direct contact staat met de politie. Deze Isa Savari zegt door de Zweedse en Nederlandse geheime diensten te zijn gewaarschuwd dat hij ernstig gevaar loopt.

Verder krijgen twee activisten in Maastricht extra beveiliging. Het gaat om Emad Halafi en Ghasem Abed van het Arab Front for the Liberation of Al-Ahwaz. Halafi zegt in het programma dat de intimidatie en de bedreigingen de afgelopen jaren erger zijn geworden. Iran ziet de leden van de afscheidingsbeweging als terroristen.

Iran zegt niet betrokken te zijn bij de liquidaties van Nissi en Motamed. Het land weigert daarom medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek naar hun dood. De Tweede Kamer wil dat er extra sancties komen tegen Iran.

