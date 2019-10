Verdachte van doden gezin na acht jaar gepakt

vrijdag 11 oktober 2019 , 21:25

GLASGOW (ANP) - De Fransman Xavier Dupont de Ligonnès die wordt verdacht van het vermoorden van zijn familie is opgepakt op het vliegveld in Glasgow. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De man wordt ervan verdacht zijn familie in april 2011 te hebben gedood. Sindsdien was van hem geen spoor meer vernomen.

Dupont de Ligonnès zou een valse identiteit hebben aangenomen en ook zijn uiterlijk hebben laten veranderen. Hij kon in Schotland worden aangehouden doordat zijn vingerafdrukken internationaal bekend waren.

Op 21 april 2011 werden de in stukken gehakte lichamen van de vrouw en vier kinderen van Dupont de Ligonnès gevonden in de tuin van het familiehuis in Nantes. Ook de twee honden van het gezin waren gedood en in de tuin begraven. Alleen het lichaam van Dupont de Ligonnès ontbrak. De Franse politie zoekt de man al 8,5 jaar en had ook Europol ingeschakeld.

