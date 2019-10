Intensieve onderhandeling over brexitdeal gaan van start

vrijdag 11 oktober 2019 , 15:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het team van EU-onderhandelaar Michel Barnier kan de komende dagen aan tafel gaan met de Britten om intensiever te gaan onderhandelen over brexitvoorstellen die Londen heeft gedaan. Dat hebben beide partijen besloten, meldde de Europese Commissie nadat Barnier de ambassadeurs van de 27 overige lidstaten had bijgepraat.

"Of er licht is aan het eind van de tunnel is afwachten", tempert een diplomaat de verwachtingen. Tot nu was sprake van technische gesprekken, maar de druk is groot om in aanloop naar de EU-top van volgende week vooruitgang te boeken. Er is iets meer optimisme dat er een deal kan worden gesloten voor het aangekondigde vertrek van de Britten op 31 oktober. "Zelfs de kleinste kans moet worden aangegrepen", zei EU-president Tusk eerder op de dag.

Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay hadden vrijdag in Brussel een "constructieve"ontmoeting. De Fransman vroeg om geduld. "Brexit is als het beklimmen van een berg."

De Europese Commissie benadrukt dat een juridisch werkbare oplossing om een harde grens in Ierland te voorkomen noodzakelijk is in het terugtrekkingsakkoord. De integriteit van de Europese interne markt mag niet in gevaar komen.

De lidstaten, de commissie en het Europees Parlement maken maandag de balans op. Een dag later spreken de ministers voor Europese Zaken over de brexit.

Terug naar boven