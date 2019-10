Constructief brexitgesprek Barnier en Barclay

vrijdag 11 oktober 2019 , 12:23

BRUSSEL (ANP) - EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay hebben vrijdag in Brussel een "constructieve ontmoeting" gehad. Een woordvoerder van de Europese Commissie wilde verder geen details geven over de aard van de voorstellen die een opening zouden moeten bieden.

De twee hebben de probleemkwesties vanuit verschillende oogpunten besproken, aldus de zegsvrouw. Zij benadrukte dat de EU vastberaden is om te blijven werken aan een deal. "Waar een wil is, is een weg."

Barnier praat vrijdag de ambassadeurs van de EU-landen bij over de stand van zaken en daarna de brexitstuurgroep van het Europees Parlement.

