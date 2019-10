Minister Blok hekelt chantage met vluchtelingen

vrijdag 11 oktober 2019 , 11:29

DEN HAAG (ANP) - Nederland zwicht niet voor chantage na Turkse dreigementen om Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen. Het is heel fout en niet passend om te chanteren met de vluchtelingen in de Syrië-crisis, stelt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). "Het gaat daar om het leed van miljoenen mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten voor het geweld in Syrië", aldus de bewindsman.

Turkije heeft gedreigd de miljoenen Syrische vluchtelingen in het land naar Europa te laten vertrekken, als de Europese landen hun kritiek op de Turkse invasie in Syrië niet inslikken. De machthebbers in Ankara willen niet dat de Europese Unie de Turkse actie bestempelt als bezetting. "We zullen de poorten openzetten", dreigde president Recep Erdogan.

Minister Blok gaat nu samen met andere landen kijken welke stappen verder genomen kunnen worden. Hij benadrukt dat Nederland altijd samen met andere landen optrekt, bijvoorbeeld in Europees of NAVO-verband. "Op die manier hebben we invloed."

Blok zegt zich niet machteloos te voelen. Hij wijst erop dat de Europese Unie een enorm economisch machtsblok is, waarmee Turkije graag zakendoet. Hij wil geen enkele maatregel uitsluiten.

