Polen opnieuw voor Europees Hof over aantasting rechtsstaat

vrijdag 11 oktober 2019 , 12:00

Bron: Succo

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie daagt Polen voor het Europees Hof van Justitie om de aanpak van rechters in het land. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen zou in het geding komen door een hervorming die het mogelijk maakt rechters disciplinair te straffen voor hun uitspraken. Dit is in strijd met de scheiding van machten die de rechtsstaat kenmerkt zoals de Europese Unie die beschermt.

Het is de derde keer in twee jaar dat Polen vanwege de omgang met rechters voor het Hof wordt gesleept. In beide eerdere gevallen ging het om hervormingen waardoor kritische rechters vervroegd met pensioen kunnen worden gestuurd. In één van deze zaken heeft het Hof Polen opgedragen de hervorming terug te draaien. De andere zaak loopt nog.

Zondag worden in Polen nationale verkiezingen gehouden. De huidige regeringspartij PiS doet het goed in de peilingen en lijkt opnieuw op de winst af te stevenen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze zaak daar verandering in gaat brengen.

Bron: Het Financieel Dagblad

