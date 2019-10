Turkije meldt eerste dode in offensief Syrië

vrijdag 11 oktober 2019 , 8:12

ANKARA (ANP/AFP) - Bij de strijd in het noordoosten van Syrië is voor het eerst een Turkse militair omgekomen. Het Turkse ministerie van Defensie meldde vrijdag ook dat er aan Turkse kant drie gewonden zijn gevallen. Turkije begon woensdag een offensief tegen Koerdische milities die het grensgebied in Syrië controleren. Ook wil Ankara daar een veilig gebied creëren waar miljoenen Syrische vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Die zitten nu nog in Turkije.

"Onze broeder is donderdag omgekomen tijdens een conflict met terroristen", laat het ministerie weten. De strijd in het noordoosten van Syrië heeft inmiddels al aan meerdere Koerdische militanten en burgers het leven gekost. Ook zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.

Er is vanwege de aanval veel kritiek op de Turkse president Erdogan. Zelf dreigt hij vluchtelingen naar Europa te sturen als de EU haar kritiek op de Turkse operatie niet inslikt. "Dan zullen wij de poorten openzetten", zei hij.

