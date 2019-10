Johnson wil vrijhandelsakkoord als basis voor deal

donderdag 10 oktober 2019 , 22:04

LONDEN (ANP) - De Britse premier Johnson probeert uit de impasse over de brexit te raken met een voorstel om eerst te komen tot een simpele basisovereenkomst voor vrijhandel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Dit idee van een beperkt vrijhandelsakkoord heeft Johnson volgens Sky News donderdag bij het Engelse Liverpool zijn Ierse collega Leo Varadkar voorgelegd.

Het wordt niet gezien als een oplossing voor alle problemen en neemt niet de noodzaak weg van bepaalde grenscontroles aan de grens tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en de republiek Ierland. Maar in de ogen van de Britse regering kan dit een basis vormen voor een brexitdeal die veel meer omspant.

De uitspraken van Varadkar na het lange onderhoud tussen de twee in het landhuis Thornton Manor waren opvallend optimistisch. Hij zei dat hij een hoopgevend gesprek met Johnson had gehad en een brexitdeal nog voor mogelijk houdt voor 31 oktober. Later zei hij ook er eindelijk van overtuigd te zijn dat Johnson een brexitdeal wil. Johnson wordt er in binnen- en buitenland van beschuldigd dat hij het liefst zijn land zonder bindende akkoorden met Brussel uit de Europese Unie sleept.

