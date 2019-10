Liberale fractie betreurt wegstemmen Franse EU-commissaris

donderdag 10 oktober 2019 , 17:15

BRUSSEL (ANP) - De VVD baalt ervan dat de Franse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie onvoldoende steun heeft gekregen van het Europees Parlement. De liberaal Sylvie Goulard zou de post interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart krijgen, maar Frankrijk moet nu een andere kandidaat zoeken.

VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher vindt het "bijzonder teleurstellend" dat Goulard het niet heeft gered. Volgens haar had de oud-minister tijdens de hoorzittingen getoond de juiste capaciteiten te hebben, maar kreeg ze geen steun om andere redenen. Zorgelijk, aldus Schreinemacher. De liberale Renew-fractie, waar naast de VVD ook D66 in zit, betreurt de uitslag zeer. "Het parlement is een bondgenoot kwijt."

De meeste partijen die tegenstemden, waaronder het CDA, wezen op het gebrek aan integriteit van Goulard, onder meer vanwege neveninkomsten bij een Amerikaanse denktank. Volgens Kim van Sparrentak (Groenlinks) was Goulard "niet overtuigend op inhoud en liet ze geen blijk van inzicht zien op ethische kwesties. De Europese Commissie moet een toonbeeld zijn op vlak van ethiek en integriteit."

