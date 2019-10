Britse en Ierse premier hebben nog hoop op een akkoord

donderdag 10 oktober 2019 , 16:55

THORNTON HOUGH (ANP) - De Britse en de Ierse premier, Boris Johnson en Leo Varadkar, hebben afgezonderd in een landhuis ten zuiden van Liverpool over de brexitimpasse gepraat en hebben nog hoop op een akkoord. Na het gesprek in het 19e eeuwse pand Thornton Manor, waar normaal gesproken trouwerijen en feesten worden gehouden, zeiden beiden dat ze "het eens waren dat er een pad is naar een mogelijke overeenkomst". De twee spraken volgens Britse en Ierse media langer dan was voorzien over 'de echtscheiding' tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ze noemden het zelf "een gedetailleerde en opbouwende discussie".

Volgende week is een Europese top over de brexit en een aantal Europese leiders heeft gevraagd om een haalbaar voorstel van Johnson voor het weekend. Johnson had al alternatieven gepresenteerd voor een regeling over wat er met Ierland gaat gebeuren als het eiland straks voor een deel lid van de EU blijft, terwijl het noorden er met de rest van het Verenigd Koninkrijk uit stapt. Die zijn afgewezen en de EU verwacht snel voorstellen van de Britse premier waar wel over gepraat kan worden.

Terug naar boven