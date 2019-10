Regering van Roemenië gevallen na motie van wantrouwen

donderdag 10 oktober 2019 , 14:40

Bron: European Commission

BOEKAREST (ANP/RTR) - De regering van Roemenië is gevallen. Het kabinet onder de sociaaldemocraat Viorica Dancila overleefde donderdag een motie van wantrouwen niet.

De positie van Dancila was in augustus al verzwakt toen de liberale coalitiepartij ALDE zich uit het kabinet terugtrok en zij haar meerderheid verloor. De relatie tussen de partijen verzuurde onder meer door een conflict over de aankomende presidentsverkiezing.

Een andere liberale partij (PNL) zag de kans schoon om het kabinet met een motie van wantrouwen ten val te brengen. "We hebben verhinderd dat de Sociaal Democratische Partij Roemenië verder pijn doet", verklaarde de leider daarvan, Ludovic Orban.

De weg is nu vrij voor een overgangsregering tot de verkiezingen in de loop van volgend jaar.

