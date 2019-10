Erdogan dreigt vluchtelingen naar EU te sturen bij kritiek op inval Syrië

donderdag 10 oktober 2019 , 12:49

ANKARA (ANP/RTR) - De Turkse president Recep Erdogan wil dat de EU haar kritiek op de Turkse operatie in Syrië inslikt. Als de EU de Turkse actie bestempelt als bezetting, dan dreigt hij Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zijn naar Europa te sturen.

In Turkije wonen naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land. "We zullen de poorten openzetten", dreigt Erdogan. De EU keurt de operatie van het Turkse leger in Syrië af en wil dat die stopt.

Erdogan wijst erop dat de operatie in het grensgebied erop is gericht een veilige zone te creëren waar de Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven naartoe kunnen. Turkije wil de "demografische structuur" in het gebied herstellen, aldus de Turkse president in een speech voor zijn AK-partij in Ankara.

