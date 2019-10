Kabinet sluit Europese sancties tegen Turkije niet uit

donderdag 10 oktober 2019 , 12:31

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse kabinet sluit sancties tegen Turkije niet uit na de inval van dat land in het noorden van Syrië. "Wij sluiten niets uit, ook geen sancties", zei minister Sigrid Kaag in de Tweede Kamer. Ze wil wel dat dit in bondgenootschappelijk verband gebeurt.

Een meerderheid van de Kamer steunt een voorstel dat het kabinet vraagt binnen de Europese Unie actief te gaan pleiten voor "stevige sancties" tegen Turkije. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om financiële sancties en strafmaatregelen gericht tegen individuele Turken.

Ook kan het kabinet zich vinden in een oproep van de Kamer om de NAVO-raad met spoed bijeen te roepen over de actie van NAVO-bondgenoot Turkije. Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) verving in de Kamer minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die in het buitenland is.

Nederland wil "op dit moment" de militaire samenwerking met Turkije nog niet opschorten. De werkwijze is "stap voor stap", verklaarde Kaag. Ze wil ook nog niet zover gaan, omdat de situatie nog onduidelijk is en snel kan veranderen. Tevens is nog niet van alle NAVO-partners het standpunt duidelijk.

Verder worden de regels voor de wapenexport naar Turkije iets aangescherpt. De uitvoer van militaire middelen naar Turkije is al aan zeer strenge voorwaarden verbonden. Maar een exportverbod zoals Sadet Karabulut van de SP vroeg, ziet de minister niet zitten. Kaag beloofde wel alleen nog maar export toe te staan waarvan "volledig is uitgesloten" dat het door de Turken in Syrië wordt gebruikt.

Nederland wil niet als enige een wapenexportverbod instellen. En binnen de EU is volgens Kaag geen steun voor zo'n maatregel.

Wat voor gevolgen de inval heeft voor de jihadisten die in Koerdische kampen vastzitten, is volgens Kaag lastig te zeggen. "Daar hebben we geen feitelijk inzicht in. De kampen staan nog onder Koerdisch toezicht, maar we hebben te maken met een hele onduidelijke situatie."

De Nederlandse regering staat op het standpunt dat Nederlandse jihadisten niet uit het gebied worden opgehaald. Daar verandert de inval niets aan, aldus Kaag.

