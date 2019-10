Hongarije gemaand eten in kampen te regelen

donderdag 10 oktober 2019 , 12:13

BRUSSEL (ANP) - Hongarije moet dringend zorgen voor voedsel voor afgewezen asielzoekers in kampen aan de grens met Servië. De Europese Commissie stapt anders naar het Europees Hof van Justitie, schrijft ze aan de regering-Orbán. Het gaat om mensen die in transitzones wachten tot ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Volgens Brussel komt het gedwongen vasthouden van de afgewezen asielzoekers in de transitkampen neer op feitelijke detentie. Hongarije is volgens de Europese regels daarom verplicht ervoor te zorgen dat ze te eten krijgen. Het dagelijks EU-bestuur heeft Hongarije in juli al om opheldering over de kwestie gevraagd, maar het land heeft geen bevredigende actie ondernomen, aldus de commissie, die wijst op de urgentie van de zaak.

Hongarije krijgt een maand de tijd om zijn verplichtingen na te komen. Anders kan Brussel besluiten naar het hof te stappen.

