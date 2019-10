Deense controles langs grens met Zweden

donderdag 10 oktober 2019 , 9:47

Bron: Frontex

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Deense regering gaat vanaf volgende maand tijdelijke controles instellen langs de grens met Zweden. De Deense minister van Justitie Nick Haekkerup heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Denemarken werd begin augustus opgeschrikt door een bomaanslag op een gebouw van de belastingdienst in Kopenhagen. Twee Zweden worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Door de explosie liep het pand forse schade op en raakte iemand lichtgewond.

Vlak na de aanslag liet premier Mette Frederiksen van Denemarken al weten na te denken over strengere controles. De twee EU-landen zijn direct met elkaar verbonden via een brug over de Sont.

