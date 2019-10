Draghi negeerde intern advies ECB

donderdag 10 oktober 2019 , 9:39

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De crisismaatregelen die president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs aankondigde, gingen tegen intern advies bij de toezichthouder in. Dat meldde zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Het zou een van de eerste keren zijn geweest in de acht jaar dat Draghi aan het roer staat van de centrale bank dat aanwijzingen niet werden opgevolgd.

De ECB-preses kondigde onlangs een nieuw opkoopprogramma van obligaties aan als onderdeel van een pakket maatregelen om de economie in de eurozone een zetje te geven. De Italiaan, die eind oktober afzwaait als hoogste baas van de ECB , kreeg veel kritiek op zijn beleid. De hoon kwam ook van verschillende ECB-bestuurders.

Onder de klagers was president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). De Nederlander zei dat het aangekondigde programma "in geen verhouding staat tot de huidige economische omstandigheden". Draghi reageerde eerder op de openlijke kritiek op de ingeslagen monetaire koers. Die kan volgens hem schadelijk zijn voor de economie van het eurogebied.

Volgens ECB-lid en gouverneur van de Finse centrale bank Olli Rehn slaat de Financial Times de plank deels mis en is het artikel "sterk overdreven". Hij wijst erop dat de zogenaamd niet opgevolgde aanwijzingen uit de koker van het ECB-comité voor monetair beleid kwamen en dat het comité slechts een voorbereidende rol heeft. De belangrijkste knopen worden doorgehakt door de raad van bestuur, die bestaat uit zes directieleden plus de presidenten van de centrale banken van de Europese lidstaten.

"Ik heb niets buitengewoons gezien in de gebeurtenissen en de brief van het comité voor monetair beleid", zei Rehn in een reactie tegenover persbureau Bloomberg. De verdeeldheid binnen de raad van bestuur heeft volgens Rehn wel wat invloed op het monetaire beleid, maar het is normaal dat er verschillende visies en standpunten zijn.

Terug naar boven