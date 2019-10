Akkoord over invulling eurozonebudget

donderdag 10 oktober 2019 , 8:42

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Financiën hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over de 'eurozonebegroting'. Volgens minister Wopke Hoekstra zijn er "goede stappen gezet naar een betere besteding van EU-geld door het budget te koppelen aan hervormingen".

Er is bijna twee jaar onderhandeld over de vorm en financiering van het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC), zoals het budget officieel heet. Het instrument is bedoeld voor structurele hervormingen en investeringen om de eurozone sterker te maken.

Over de omvang van de 'pot', die zal worden gevoed uit de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, moeten de onderhandelingen nog beginnen. Maar naar verwachting zal er niet meer dan 20 miljard euro voor zeven jaar voor de negentien eurolanden beschikbaar komen. Er zijn ook afspraken gemaakt over toegang tot het geld voor niet-eurolanden.

