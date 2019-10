Blok: Wij houden VK aan zijn verplichtingen

donderdag 10 oktober 2019 , 6:34

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk kan eind deze maand niet uit de EU stappen zonder de eindafrekening te betalen, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad. "Wij houden het Verenigd Koninkrijk natuurlijk aan zijn verplichtingen. Een openstaande rekening tussen twee buren helpt niet. Na de no-deal ga je de dag erna toch bij elkaar op de koffie", aldus de bewindsman.

Volgens het FD bedraagt de totale eindafrekening voor het VK na een brexit zo'n 40 miljard euro. Als Londen niet zou betalen, kost dat Nederland volgens de krant dit en volgend jaar 1,6 miljard euro. De Britse premier Boris Johnson zei eerder dat hij niet van plan is de brexit-rekening te betalen als er geen beter scheidingsakkoord komt.

Blok wijst er echter op dat beide landen ook na een eventuele abrupte brexit op 31 oktober veel zaken onderling moeten regelen. "Hoe gaan wij zorgen dat onze mensen en onze bedrijven weer gewoon de grens kunnen passeren? Dat onze politiediensten elkaar kunnen bellen als een verdachte de grens is overgegaan. Dan is toch de eerste vraag: zullen we de rekeningen over en weer even betalen. Niemand heeft belang bij de botte bijl."

Het VK en Nederland zijn elkaars derde handelspartner.

